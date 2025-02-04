Новый успешный опыт
Команда агентства Eventbest.ru впервые организовала мероприятие нового формата в Краснодаре!
29 января в гостеприимном ресторане русской кухни «Гоголь» состоялся бизнес-ужин для собственников и предпринимателей, тема которого заключалась в обсуждении бизнес-трендов 2025.
В начале мероприятия гости наслаждались живым вокалом от Екатерины Сопра, угощались фуршетом, знакомились друг с другом и посещали залы с интерактивами: бизнес-играми и практиками.
Кульминацией ужина стали выступления спикеров из различных сфер бизнеса: инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций», компании по подбору автомобилей GG Auto, федерального бренда одежды Mazaltovman, а также компании по производству премиум-мебели Good Wood. Завершила вечер основательница агентства Елена Куликова, поблагодарив всех гостей и участников.
Информационную поддержку событию оказали партнеры: издания «Югополис» и «Коммерсантъ», радиостанция «Бизнес ФМ» и медиапортал GEOPRO. Ведущий мероприятия — Роман Русланов.
Организатор мероприятия и рекламодатель ИП КУЛИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, ИНН: 343527061086
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