«Россети Ленэнерго» привлекут кредитные линии в двух банках на 12 млрд рублей

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» предоставят ПАО «Россети Ленэнерго» три возобновляемые кредитные линии с общем лимитом 12 млрд рублей. Об этом стало известно по итогам трех соответствующих аукционов, которые размещала компания, сообщается 4 февраля в системе анализа закупок «Интерфакс-Маркер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, ВБРР предоставит энергетической компании 7 млрд руб., банк «Санкт-Петербург» — 5 млрд рублей. Средства будут направлены на финансирование производственно-хозяйственной деятельности, выплаты дивидендов, рефинансирование кредитов, приобретение долей и акций. Срок кредитования составляет 60 месяцев. Начальная (максимальная) ставка — ключевая ставка Цетробанка плюс 8% годовых.

Ранее «Россети Ленэнерго» объявили конкурс для привлечения девяти возобновляемых кредитных линий с общим лимитом 25 млрд рублей. По шести закупкам итоги пока не подведены.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что энергетическая компания АО «ЛОЭСК» («Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области») объявила конкурс по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом 4,792 млрд рублей.

Андрей Цедрик