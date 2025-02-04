Правительство усилит контроль за безопасностью волонтеров в зонах ЧС

Правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧС под руководством вице-премьера Виталия Савельева приняла решение о регистрации добровольцев на платформе «Добро.рф», сообщается на сайте Росмолодежи. Инициатива возникла после обращения сопредседателя движения «Экосистема» Андрея Руднева к заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко в Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Регистрация обеспечит волонтерам доступ к необходимой инфраструктуре штаба #МЫВМЕСТЕ: проживанию, питанию, защитной экипировке, инвентарю и транспорту. Участники получат памятку с правилами безопасности и алгоритмом действий при ухудшении самочувствия. Кроме того, регистрация на платформе «Добро.рф» защитит волонтеров в экстренных ситуациях и позволит получить компенсационные выплаты в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» в случае, если получение медицинских услуг необходимо при осуществлении ими добровольческой деятельности.

В ликвидации нефтяных загрязнений на черноморском побережье участвуют более 45 тыс. добровольцев из 25 регионов России. Волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ координирует работу в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и Запорожской области.

Лия Пацан