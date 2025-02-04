Казань планирует привлечь кредитные линии с лимитом в 3 млрд рублей

В Казани собираются привлечь возобновляемые кредитные линии с общим лимитом в 3 млрд руб. Информация об этом появилась в тендерах на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Финансовое управление исполкома Казани. Всего планируется привлечь три кредитных линии по 1 млрд руб. Средства будут привлечены с даты заключения контракта — 31 декабря 2026 года.

За предоставление каждой услуги поставщик получит по 459,8 млн руб., всего по трем кредитным линиям выплатят около 1,38 млрд руб.

В пресс-службе мэрии Казани «Ъ Волга-Урал» рассказали, что у города есть объем расходов, не учтенных в бюджете, при этом отмечается, что они необходимы для бесперебойного финансирования городского хозяйства и улучшения качества жизни местных жителей.

«Для финансирования таких расходов планируется привлечение двухлетнего кредита. Отметим, что открытие кредитной линии позволит осуществлять заимствование лишь по мере необходимости», — сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Диана Соловьёва