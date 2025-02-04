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Медведев назвал лицемерным решением отстранение сборной РФ по хоккею от ЧМ-2026

Председатель совета директоров СКА и президент «Зенита» Александр Медведев назвал лицемерным решение отстранить сборную России по хоккею от чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии, сообщает «Матч ТВ».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам спортивного функционера, Международная федерация хоккея (IIHF) вынесла вердикт под смехотворной вывеской заботы о безопасности и сохранности национальных команд, а также невозможностью интегрировать их в соревновательный процесс.

«Бог им судья. А хоккейным богам это точно не нравилось и не нравится»,— подчеркнул господин Медведев.

Ранее «Ъ» сообщал, что сборные России и Белоруссии отстранили от международных соревнований на неопределенный срок в конце февраля 2022 года в связи с началом СВО.

Андрей Маркелов

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