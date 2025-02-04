Мэр Краснодара рассказал о крупных дорожных проектах 2025 года

О решении дорожно-транспортного вопроса рассказал глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram-канале. «Краснодар должен передвигаться как столица, как один из лучших городов страны, каким он и является»,— написал мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В рамках программы «25/35», как ее называют власти, предусмотрены строительство, ремонт и реконструкция дорог, мостов, путепроводов. На эти цели в течение десяти лет направят более 150 млрд руб. Уже в этом году запланирована реализация шести проектов: капремонт Тургеневского моста; реконструкция улиц Красных Партизан и Есенина, путепровода по ул. Фадеева и Западного подъезда к городу; строительство развязки, соединяющей улицы Тихорецкую и Володарского.

Среди крупных проектов также: реконструкция Симферопольской улицы, строительство подземного перехода на улице Дзержинского, дорог в Новознаменском, к «Наследию», дорожная сеть на Западном обходе, надземный переход через ж/д пути на Уральской улице.

Кроме того, в Краснодаре приступили к проектированию строительства первого этапа трамвайной ветки на Гидрострой. Запланирован ремонт 10 дорог протяженностью свыше 25 км, обновление и строительство 40 участков тротуаров (больше 14 км).

Наталья Решетняк