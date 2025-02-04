Россия расширяет вход в Абхазию

На российско-абхазской границе стартовали работы по расширению пункта пропуска «Адлер» — самого загруженного в РФ. На эти цели из федерального бюджета выделяется 10 млрд руб. Предполагается, что в сутки число людей, способных пересечь границу, вырастет с 35 тыс. до 80,5 тыс. человек, а количество автомобилей — с 8 тыс. до 100 тыс. Сама реконструкция пункта пропуска начнется после положительного заключения Главгосэкспертизы. Эксперты считают, что необходимость увеличить пропускную способность пункта на границе с Абхазией назрела давно, поскольку поток туристов в частично признанную страну ежегодно растет.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Строительно-монтажные работы по реконструкции автомобильного пункта пропуска «Адлер» на российско-абхазской границе начнутся после получения положительного заключения по проекту от ФАУ «Главгосэкспертиза России». Об этом «Ъ-Сочи» сообщил заместитель руководителя ФГКУ «Росгранстрой» Александр Ерохин. По его словам, в рамках подготовительного этапа уже снесены неиспользуемые объекты старого пункта пропуска, завершены работы по обустройству временного строительного городка, а также с конца 2024 года готовится строительная площадка.

«Территория парковки около пункта пропуска закрыта на реконструкцию. Согласно проектной документации, площадка будет переоборудована для нужд государственных контрольных органов — пограничной службы ФСБ России и ФТС России»,— говорит господин Ерохин.

По данным Росгранстроя, после реконструкции пункта пропуска «Адлер» его пропускная способность составит более 14 тыс. транспортных средств в сутки, из которых более 12 тыс. легковых автомобилей, 720 грузовиков, 560 автобусов и 550 минивэнов. В сутки через границу смогут переходить 80,5 тыс. человек. Количество полос движения увеличится до 28 (14 полос на въезд в России и столько же на выезд), включая восемь полос для легковушек, шесть полос для пассажирского транспорта, шесть полос для грузовиков, шесть полос для минивэнов и две полосы для негабаритного транспорта.

«Благодаря применению принципиально нового подхода будет обеспечена возможность оформления на восьми полосах 80 легковых автомобилей одновременно, а с учетом грузовиков — 100 транспортных средств одновременно»,— рассказал Александр Ерохин.

Сейчас, по данным властей Сочи, ежегодно через МАПП «Адлер» проходят 13 млн человек и 2,7 млн транспортных средств, а в день — более 35 тыс. человек и до 8 тыс. машин.

Ранее «Ъ» писал, что заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что на реконструкцию пропускного пункта «Адлер» на границе России и Абхазии выделено больше 10 млрд руб. По словам чиновника, на проект выделен дополнительный участок земли, а «некоторые планы будут реализованы максимально быстро». «Это касается числа туалетов, доступности питьевой воды, навигации и других вопросов. КПП “Адлер” — самый загруженный пункт пропуска России, как по количеству транспорта, так и по числу людей, пересекающих границу»,— отметил господин Кириенко.

Директор департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Минтранса России Михаил Кокаев отметил, что в результате реконструкции пункт «Адлер» сможет пропускать транспорта почти в 10 раз больше, людей — в три раза больше. По его словам, к предстоящему летнему сезону для граждан будут установлены санузлы, скамейки, навигационные стенды, обеспечены доступность питьевой воды и возможность более быстрого заполнения таможенных документов при переходе границы.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин считает, что реконструкция пункта пропуска «Адлер» необходима и своевременна, поскольку в пиковый сезон (в июле-августе) очереди на границе России с Абхазией ежегодно увеличиваются, и туристы теряют по несколько часов, переходя ее по пешеходной части. С автомобильной частью пункта пропуска, по словам эксперта, ситуация сегодня еще хуже — можно потерять до трех часов времени, въезжая в Абхазию или выезжая из нее.

«Это напрямую не влияет на туристический поток в Абхазию, но однозначно ухудшает первые впечатления от въезда в эту страну. У многих туристов и без того была тяжелая долгая дорога, и им хочется быстрее заселиться в отель, а на границе для них чинят еще одно препятствие»,— говорит господин Ромашкин.

По словам председателя экспертного совета ассоциации отельеров АМОС, вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрия Богданова, в течение сезона 2024 года на контрольно-пропускном пункте «Адлер» часто возникали ситуации, когда люди, стоя по несколько часов в очереди на границу, не имели возможности ни сходить в туалет, ни купить воды. «Мы со своей стороны только приветствуем решение государства по реконструкции КПП, потому что своими силами эту проблему не могли решить ни бизнес-сообщества, ни общественные организации. А туристы из Сочи постоянно покупают однодневные туры в Абхазию, и ситуация для них на границе была крайне некомфортная»,— говорит эксперт. Он также добавляет, что открытие к лету этого года аэропорта в Сухуме отчасти решит проблему перегруженности сочинского аэропорта.

Тем не менее Сергей Ромашкин считает, что порядка 90–95% всех путешественников в этом сезоне все равно воспользуются услугами пункта пропуска «Адлер». Это связано с тем, что основные популярные у россиян курортные места Абхазии — Гагра, Пицунда, озеро Рица — находятся территориально ближе к аэропорту Сочи.

«Я думаю, что активизация турпотока в Абазию никак не повлияет на количестве туристов, посещающих курорты Краснодарского края. Это все же разная аудитория, преследующая разные цели. Абхазию выбирают люди более старшего возраста, у которых, возможно, присутствует некая ностальгия по этим местам. Кроме того, в Абхазии множество песчаных пляжей для детей, чего нет в том же Адлере»,— говорит Сергей Ромашкин.

По его словам, у Абхазии амбициозные планы развития туризма, сервис за последние годы стал лучше и продолжает улучшаться. Строятся новые отели. «Мы ожидаем, что в ближайшее время в Абхазии будет открыт пятизвездный отель, которого пока в этой стране нет. Это придаст региону определенный знак качества. Если на курорте нет “пятерок”, это значит, что там нет вип-туристов, а именно они являются драйвером для улучшения сервиса. Кроме того, в туристический бизнес Абхазии сегодня приходят новые люди, они учатся у своих коллег из Краснодарского края, растут инвестиции в туризм, что несомненно сказывается на улучшении сервиса»,— резюмирует господин Ромашкин.

Дмитрий Михеенко