ООО «Башкирэнерго» улучшило учебно-производственную базу Мелеузовского индустриального колледжа

ООО «Башкирэнерго» продолжает модернизировать брендированную аудиторию АО «БЭСК» в Мелеузовском индустриальном колледже (МИК). Теперь в мастерской «Электромонтаж» установлена модель линии электропередачи с самонесущими изолированными проводами и узлом учета потребления электроэнергии. Это поможет будущим энергетикам лучше освоить навыки работы с счетчиками, автоматическими выключателями и трансформаторами тока.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Брендированная аудитория АО «БЭСК» открылась в колледже в сентябре прошлого года. Она предназначена для учащихся по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Сейчас по этой специальности в учебном заведении обучаются 75 человек.

Между ООО «Башкирэнерго» и МИК действует договор о сотрудничестве. Ежегодно на предприятиях компании студенты колледжа проходят производственную практику с последующим трудоустройством.

ООО «Башкирэнерго»