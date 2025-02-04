В Башкирии все чаще переходят на зарядные устройства на Type-C

В России растёт востребованность зарядных устройств на Type-C. За последние два года в объединённой розничной сети МегаФона и Yota их стали приобретать на 28% чаще. Это можно объяснить универсальностью разъёма: в последние годы существенно выросло число гаджетов с USB-C. Переходу способствовало и решение Еврокомиссии об использовании единого разъёма на всех мобильных и зарядных устройствах, окончательно вступившее в силу в конце прошлого года.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Сегодня практически завершился переход смартфонов на разъём Type-C. Если три года назад их можно было встретить в основном у смартфонов на операционной системе Android, то начиная с 2023 года начался активный переход всех смартфонов на USB-C, включая iPhone. Данный разъём несколько лет назад начал появляться и на ноутбуках и планшетах.

Вслед за смартфонами производители адаптировали под новые требования рынка и зарядные устройства. Среди них — дата-кабели, которые теперь оснащены Type-C как минимум с одной стороны — с той, которая подсоединяется к устройству (смартфону, планшету и т.д.). Однако можно уже найти и кабели, имеющие USB-C с обеих сторон. Любая из них подойдет для подключения как к смартфону, так и к зарядному устройству — сетевому (СЗУ), которое подсоединяется к стандартной розетке, или автомобильному (АЗУ), которое вставляется в прикуриватель автомобиля. Первое выручит дома или в офисе, второе — в дороге.

Продажи автомобильных и сетевых зарядных устройств, а также дата-кабелей с Type-C в натуральном выражении выросли с 2022 по 2024 год почти на треть, в деньгах — на 36%. В итоге по результатам прошлого года такие разъёмы с большим отрывом стали лидерами среди всех видов зарядных устройств: больше половины из них уже имели разъём Type-C (52%).

Так, в Башкирии доля Type-C в АЗУ выросла с 33% до 38%, на дата-кабелях — почти аналогично, в СЗУ — осталась на том же уровне. При этом автомобильные зарядные устройства стали рекордсменами по приросту USB-C — их стали приобретать в 2,1 раза чаще. Для сравнения продажи всех зарядных устройств с microUSB в регионе за тот же период упали на 22%.

Type-C — это тип разъёма на смартфонах и других электронных устройствах, который впервые был представлен в 2014 году, а в 2019 появилась его текущая модификация. Среди его преимуществ — универсальность, высокая скорость передачи данных (до 10 Гбит/с) и быстрая зарядка, а также удобство конструкции: штекер Type-C симметричен, его можно подсоединять к устройствам любой стороной.

Стремительный рост использования Type-C обусловлен не только техническими характеристиками, но и регуляторной политикой. В 2022 году Еврокомиссия приняла директиву о том, что до конца 2024 года стандарт Type-C должен стать универсальным разъёмом на электронных устройствах, среди которых смартфоны, планшеты, цифровые камеры, наушники, гарнитуры, портативные колонки, ручные игровые приставки, устройства для чтения электронных книг, клавиатуры, компьютерные мыши и портативные навигационные системы. В результате производители были вынуждены корректировать свои производственные планы, чтобы соответствовать новым требованиям.

На Type-C перешли даже смартфоны Apple, которые обычно предлагали пользователям гаджеты с собственным разъёмом Lightning или беспроводную зарядку как альтернативу. В России жёстких требований к разъёмам пока не предъявляется, однако европейские тенденции стали заметны и на нашем рынке.

«Явный рост спроса на USB-C наметился ещё год назад, а сейчас уже большинство новых устройств оснащаются этим разъёмом. Как следствие, растёт спрос и на соответствующие зарядные устройства. Тем не менее, мы не планируем сокращать ассортимент зарядных устройств с другими разъёмами, поскольку у пользователей на руках остаётся достаточно много устройств с USB-A, microUSB и другими типами», — рассказал директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

АО «МегаФон»