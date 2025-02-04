Экс-мэра Тбилиси обвинили в саботаже после акции на автотрассе
Бывшему мэру Тбилиси Гиги Угулаве, который считается одним из ближайших соратников Михаила Саакашвили, и еще семерым участникам воскресной акции на стратегической автотрассе Тбилиси—Поти предъявлено обвинение в саботаже из-за попытки группы людей блокировать стратегический объект. Об этом сообщило агентство Interpressnews.
Фото: Кадр из видео очевидца
Всех восьмерых полиция задержала 2 февраля во время акции у торгового центра Tbilisi Mall, где начинается стратегическая автомагистраль. Но в тот день полиция предъявила им и остальным задержанным (всего 31 человек) обвинение по административной статье за сопротивление полиции.
По предъявленной восьмерым участникам протеста 222-й статье УК Грузии им грозит лишение свободы на срок от двух до четырех лет. Накануне МВД несколько раз предупреждало об уголовной ответственности за организацию или участие в акции.
Изначально протестующие планировали блокировать стратегическую автомагистраль у Tbilisi Mall, перекрыв тем самым все въезды и выезды из Тбилиси. Поскольку в итоге к акции присоединились около 10 тыс. человек вместо ожидаемых 100 тыс., ее участники пошли маршем в сторону парламента, а по дороге перекрыли проезжую часть проспекта Агмашенебели. Они требовали проведения внеочередных парламентских выборов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Грузинскую оппозицию свернули с магистрального пути».