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Инспекторы ГАТИ внепланово проверят уборку снега коммерсантами

До 17 февраля 2024 года инспекторы ГАТИ вместе с сотрудниками прокуратуры проведут 21 внеплановую проверку уборки снега и наледи коммерсантами в Петербурге, сообщает пресс-служба Смольного. Известно, что половина предпринимателей из «проверочного списка» уже привлекалась к ответственности за плохую уборку. Общая сумма штрафов в минувшем году составила более 20 млн рублей.

Так зимой 2023-2024 года с представителями собственников территории торгового комплекса на Варшавской улице, у продуктового магазина на улице Тельмана и нежилого здания на Чкаловском проспекте велась работа по предотвращению нарушений. Тем не менее, этой зимой нарушения повторились. Теперь коммерсантам грозят штрафы в размере до 1 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что безответственной уборкой снега в Петербурге заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его поручению в отношении пяти районных администраций возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ. В его основу легли семь случаев падения наледи на петербуржцев.

Андрей Маркелов

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