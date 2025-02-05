Завод в Нижнекамске установит зоны санитарной охраны после проверки Минэкологии

В Нижнекамске планируют установить зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1 Камского завода полимерных материалов. Информация об этом появилась в документе на сайте антикоррупционной экспертизы.

Участок недр водозабора для добычи подземных вод располагается в восточной части территории Камского завода полимерных материалов. Планируется установить три пояса зон санитарной охраны. Так, в первом поясе запрещены все виды строительства, посадка высокоствольных деревьев, проживание людей и т. д. Во втором поясе нельзя будет размещать кладбища, навозохранилища, применять удобрения и др.

В пресс-службе Министерства экологии Татарстана «Ъ Волга-Урал» рассказали, что были выявлены нарушения условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, предоставленной Камскому заводу полимерных материалов для добычи подземных вод. После проверки предприятие должно было в кратчайшие сроки разработать проект зоны санитарной охраны и обратиться в министерство с заявлением об установлении зоны санитарной охраны.

«Если бы нарушение не было устранено в течение 12 мес., то встал бы вопрос о досрочном прекращении права пользования недрами», — отметили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

По данным портала Rusprofile, Камский завод полимерных материалов с уставным капиталом в 100 тыс. руб. занимается изготовлением пластмассовых плит, полос и труб. В 2023 году выручка предприятия составила 8,5 млрд руб., а прибыль — 1,1 млрд руб.

Диана Соловьёва