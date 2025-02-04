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В марте перелет из Москвы в Сочи будет стоить 5,8 тысячи рублей

Ассоциация туроператоров России (АТОР) изучила стоимость авиаперелетов между крупнейшими городами страны на 3 марта. Мониторинг показал, что Москва остается самым доступным городом для авиапутешествий: билеты в семь крупнейших аэропортов обойдутся в 10 тыс. руб. даже с багажом.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Минимальные тарифы предлагают рейсы в Казань — 2,8 тыс. руб. без багажа, в Санкт-Петербург — 3,7 тыс., в Екатеринбург — 4,7 тыс., в Сочи — 5,8 тыс. руб. Перелет в Новосибирск будет стоить 7,6 тыс. руб. без багажа и 9,3 тыс. с ним.

Из Санкт-Петербурга авиабилеты дороже: перелет в Сочи стоит 11,4 тыс. руб., в Новосибирск — 11,6 тыс., в Казань — 4,4 тыс. Из Екатеринбурга и Казани в Сочи можно улететь за 7–8 тыс. руб., из Новосибирска — за 12,5 тыс.

Дешевел всего обойдется перелет по маршруту Минеральные Воды — Сочи, его стоимость составила 2,4 тыс. руб.

Новосибирск остается самым дорогим городом для авиапутешествий: билеты дешевле 10 тыс. руб. доступны только до Москвы и Санкт-Петербурга. Багаж в стоимость не входит.

Вячеслав Рыжков

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