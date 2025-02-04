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В Екатеринбурге будут судить участника группы, похитившей у ВТБ24 200 млн рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет участник преступной группы, обвиняемый в мошенничестве на сумму более 200 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По данным «Ъ-Урал», речь идет о Михаиле Медведевских.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2009 по 2010 год он входил в организованную группу, которая оформляла кредиты в банке ВТБ24 на подставных заемщиков, которые были убеждены, что платежи будут осуществлять участники группы.

Обвиняемый занимал должность начальника юридического отдела одного из заводов. В преступной группе он обеспечивал изготовление фиктивных документов для получения кредитов в банке и средств со счетов юридических лиц.

В результате действий преступной группы банку был причинен ущерб на сумму свыше 200 млн руб., в деле — 92 эпизода.

Напомним, Михаил Медведевских находился в федеральном розыске и был задержан, когда пришел в отдел МВД сменить паспорт. По его словам, он думал, что уголовное производство в отношении него было прекращено и его больше не разыскивают.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Ранее по данному уголовному делу был осужден Игорь Кременевский, который работал ведущим специалистом в отделе поддержки и ипотеки банка ВТБ24. Он скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) после возбуждения дела, в 2015 году был объявлен в международный розыск и в августе 2023 года его экстрадировали в Россию по запросу Генпрокуратуры. В сентябре 2024 года суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Материалы уголовного дела в отношении еще одного участника преступной группы выделены в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск»,— говорится в сообщении прокуратуры. По сведениям «Ъ-Урал», это бывший заместитель начальника отдела управления рисками екатеринбургского филиала ВТБ24 Анатолий Асташкин, которого следствие считает организатором группы.

Полина Щуцкая

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