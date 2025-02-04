Продажи пуховиков в России снизились на 21% в январе из-за теплой зимы

В России в январе продали 246 тыс. пуховиков, что на 21% ниже прошлого года. Сумма покупок упала на четверть год к году — до 1,66 млрд руб., свидетельствует статистика Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), который занимает 17% российского рынка фискальных данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В декабре 2024 года спрос на пуховики вырос на 16% по сравнению с декабрем 2023 года. Россияне купили 415 тыс. зимних курток, потратив более 3,3 млрд руб. (на 7% выше). Падение спроса на пуховики в январе связано с аномально теплой погодой, отметили в Первом ОФД. «Это привело к тому, что россияне предпочли сэкономить на покупке теплой одежды и выбрать более легкие куртки. Мы видим, что вместе со снегом растаяли и надежды продавцов на высокий сезон продаж»,— прокомментировала ситуацию руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД Татьяна Гребенкина.

Госпожа Гребенкина добавила, что покупатели предпочитают дешевые куртки, которые можно менять каждый зимний сезон.

В декабре 2024 года средняя цена зимник курток упала на 7% по сравнению с сезоном 2023 года — до 8,1 тыс. руб. В начале 2025 года средняя стоимость куртки составляла уже 6,7 тыс. руб., что на 3% меньше показателя в январе 2024 года. По оценке Первого ОФД, на ценник могли повлиять ранние распродажи товара, которыми пытались стимулировать спрос.

Подробнее о влиянии теплой зимы на планы российских компаний — в публикации «Ъ» «Погода ставит свои условия».