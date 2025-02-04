Глава «Роскосмоса» откроет новое производство на «Протон-ПМ»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» РФ Юрий Борисов 5 февраля прибудет в Пермь. Как сообщает Ura.ru, в рамках рабочего визита господин Борисов посетит несколько предприятий, в том числе АО «Протон-ПМ», НПО «Искра» и ознакомится с работой техно-школы им. Савиных. Также запланирована встреча топ-менеджера губернатором Дмитрием Махониным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», Юрий Борисов примет участие открытии нового корпуса «Протон-ПМ» в микрорайоне Новые Ляды, где в перспективе должно разместиться производство двигателей РД-191 для ракеты-носителя «Ангара». Как говорят знакомые с ситуацией источники, рабочий визит главы «Роскосмоса» Юрия Борисова должен был состояться в декабре прошлого года, но в итоге был перенесен.