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На трассе М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП с грузовиком

4 февраля в 11:30 утра на 959-м км автодороги М-4 «Дон» произошло ДТП, в результате которого водитель автомобиля Volvo погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по региону

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по региону

По данным полиции, водитель Volvo не выбрал безопасную скорость и столкнулся с грузовиком Scania, за рулем которого был мужчина 1963 года рождения, после чего допустил столкновение с движущимся автомобилем Daf под управлением мужчины 2002 года рождения в составе полуприцепа «Шмитц». После чего автомобиль Daf столкнулся с грузовиком Scania в составе полуприцепа «Шварцмюллер» под управлением водителя 1976 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля Volvo погиб на месте.

Уточняется, что полиция проводит расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

Снежана Стодольская

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