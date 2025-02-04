На трассе М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП с грузовиком

4 февраля в 11:30 утра на 959-м км автодороги М-4 «Дон» произошло ДТП, в результате которого водитель автомобиля Volvo погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по региону Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по региону

По данным полиции, водитель Volvo не выбрал безопасную скорость и столкнулся с грузовиком Scania, за рулем которого был мужчина 1963 года рождения, после чего допустил столкновение с движущимся автомобилем Daf под управлением мужчины 2002 года рождения в составе полуприцепа «Шмитц». После чего автомобиль Daf столкнулся с грузовиком Scania в составе полуприцепа «Шварцмюллер» под управлением водителя 1976 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля Volvo погиб на месте.

Уточняется, что полиция проводит расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

Снежана Стодольская