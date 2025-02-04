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Коммерсантъ FM
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Суданец напал на полицейских в Париже

Согласно информации прокуратуры Парижа, сегодня, 4 февраля, у здания главной парижской префектуры на острове Сите произошел террористический акт. Около полудня неизвестный мужчина подбежал к полицейским, дежурящим у здания, и попытался выхватить пистолет у одного из них.

Нападавший кричал: «Аллах акбар!» и ранил двух полицейских осколками стекла. Прибывшие на помощь сотрудники префектуры помогли задержать и обезвредить преступника. Нападавший заявил, что прибыл во Францию из Судана. Обстоятельства происшедшего выясняются.

Алексей Тарханов, Париж

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