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В Краснодаре суд рассмотрит дело о хищении 85 млн рублей при строительстве ЖК

Генеральный и финансовый директора краснодарской строительной компании предстанут перед судом за хищение 85,5 млн руб. при возведении многоэтажного жилого комплекса (название не уточняется). Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

По данным следствия, обвиняемые создали подконтрольную организацию-генподрядчика. Через нее они оформляли документы с завышенной стоимостью выполненных работ и оплачивали фиктивные расходы из средств строительной фирмы. Преступную схему выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Лия Пацан

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