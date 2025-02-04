Премьер Молдавии назвал условия помощи Приднестровью

Средства, которые ЕС предоставит Молдавии по новому соглашению об энергетической поддержке до 2026 года, направят на помощь жителям левого берега Днестра лишь в том случае, если власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выполнят ряд условий. Об этом во вторник заявил премьер-министр Дорин Речан, сообщает агентство IPN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Как пишет IPN, соглашение между ЕС и Молдавией предполагает, что €60 млн пойдут на поддержку энергетической системы Приднестровья, если в ПМР приведут тарифы в соответствие с рыночными ценами. Кроме того, от ПМР требуют принять «конкретные меры для обеспечения соблюдения прав человека и основных свобод в регионе».

«Когда ложные друзья отключают газ, настоящие европейские друзья раскрывают объятия и обращаются за помощью. Мы продолжим работать вместе с нашими партнерами в Европейском союзе, чтобы обеспечить окончательную независимость всей страны от газового шантажа»,— заявил молдавский премьер, комментируя соглашение с ЕС. Ранее о признаках «газового шантажа» упомянула еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, которая подписывала соглашение от лица ЕС. По ее словам, «Россия пытается превратить энергетическую независимость в шантаж».

Поставки газа в Приднестровье и Молдавию прекратились с января из-за остановки Украиной транзита, а также спора «Молдовагаза» о долге «Газпрому». После этого в Приднестровье начался масштабный энергетический кризис. 15 января глава республики сообщил, что топливо могут начать поставлять в рамках «гуманитарной помощи» из России. Президент Молдавии Майя Санду назвала это решение незаконным. В результате ЕС и Молдавия смогли согласовать схему газоснабжения непризнанного региона на февраль.

Подробнее о ситуации в Приднестровье — в материале «Ъ» «Приднестровье выбирает сторону света».

Анастасия Домбицкая