Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Премьер Молдавии назвал условия помощи Приднестровью

Средства, которые ЕС предоставит Молдавии по новому соглашению об энергетической поддержке до 2026 года, направят на помощь жителям левого берега Днестра лишь в том случае, если власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выполнят ряд условий. Об этом во вторник заявил премьер-министр Дорин Речан, сообщает агентство IPN.

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Как пишет IPN, соглашение между ЕС и Молдавией предполагает, что €60 млн пойдут на поддержку энергетической системы Приднестровья, если в ПМР приведут тарифы в соответствие с рыночными ценами. Кроме того, от ПМР требуют принять «конкретные меры для обеспечения соблюдения прав человека и основных свобод в регионе».

«Когда ложные друзья отключают газ, настоящие европейские друзья раскрывают объятия и обращаются за помощью. Мы продолжим работать вместе с нашими партнерами в Европейском союзе, чтобы обеспечить окончательную независимость всей страны от газового шантажа»,— заявил молдавский премьер, комментируя соглашение с ЕС. Ранее о признаках «газового шантажа» упомянула еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, которая подписывала соглашение от лица ЕС. По ее словам, «Россия пытается превратить энергетическую независимость в шантаж».

Поставки газа в Приднестровье и Молдавию прекратились с января из-за остановки Украиной транзита, а также спора «Молдовагаза» о долге «Газпрому». После этого в Приднестровье начался масштабный энергетический кризис. 15 января глава республики сообщил, что топливо могут начать поставлять в рамках «гуманитарной помощи» из России. Президент Молдавии Майя Санду назвала это решение незаконным. В результате ЕС и Молдавия смогли согласовать схему газоснабжения непризнанного региона на февраль.

Подробнее о ситуации в Приднестровье — в материале «Ъ» «Приднестровье выбирает сторону света».

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...