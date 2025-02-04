Орлы улетели

В первом павильоне киностудии «Мосфильм» состоялась XXIII церемония вручения кинопремии «Золотой орел». Ее присуждают за выдающиеся достижения в области киноискусства по итогам голосования действительных членов Академии. Ювелирная компания Mercury изготавливает награды — статуэтки в виде орлов из позолоченного серебра на подставке из итальянского мрамора. А ещё предоставляет украшения участницам церемонии.

В этом году лауреаты премии и гостьи вечера блистали в бриллиантах Mercury.