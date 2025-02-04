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Коммерсантъ FM
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Орлы улетели

В первом павильоне киностудии «Мосфильм» состоялась XXIII церемония вручения кинопремии «Золотой орел». Ее присуждают за выдающиеся достижения в области киноискусства по итогам голосования действительных членов Академии. Ювелирная компания Mercury изготавливает награды — статуэтки в виде орлов из позолоченного серебра на подставке из итальянского мрамора. А ещё предоставляет украшения участницам церемонии.

В этом году лауреаты премии и гостьи вечера блистали в бриллиантах Mercury.

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Актрисы Еленя Лядова, Александра Урсуляк и Виктория Исакова

Актрисы Еленя Лядова, Александра Урсуляк и Виктория Исакова

Фото: Mercury

Ведущая церемонии Юля Хлынина отдала предпочтение серьгам и кольцу Classic

Ведущая церемонии Юля Хлынина отдала предпочтение серьгам и кольцу Classic

Фото: Mercury

Победительница в номинации «Лучшая женская роль в кино» Александра Урсуляк дополнила платье Alena Akhmadullina серьгами и кольцом также из коллекции Classic

Победительница в номинации «Лучшая женская роль в кино» Александра Урсуляк дополнила платье Alena Akhmadullina серьгами и кольцом также из коллекции Classic

Фото: Mercury

Елена Лядова, победившая в номинации «Лучшая женская роль второго плана», блистала в платье YVON и украшениях Mercury

Елена Лядова, победившая в номинации «Лучшая женская роль второго плана», блистала в платье YVON и украшениях Mercury

Фото: Mercury

Серьги и браслет Mercury выбрала Карина Разумовская, ставшая лучшей актрисой онлайн-сериала

Серьги и браслет Mercury выбрала Карина Разумовская, ставшая лучшей актрисой онлайн-сериала

Фото: Mercury

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Актрисы Еленя Лядова, Александра Урсуляк и Виктория Исакова

Фото: Mercury

Ведущая церемонии Юля Хлынина отдала предпочтение серьгам и кольцу Classic

Фото: Mercury

Победительница в номинации «Лучшая женская роль в кино» Александра Урсуляк дополнила платье Alena Akhmadullina серьгами и кольцом также из коллекции Classic

Фото: Mercury

Елена Лядова, победившая в номинации «Лучшая женская роль второго плана», блистала в платье YVON и украшениях Mercury

Фото: Mercury

Серьги и браслет Mercury выбрала Карина Разумовская, ставшая лучшей актрисой онлайн-сериала

Фото: Mercury

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