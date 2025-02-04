В Миассе увеличится стоимость проезда в городском транспорте

В автобусах и троллейбусах Миасского городского округа подорожает проезд с 1 марта 2025 года. Цена за наличные составит 30 руб., а по безналичной оплате — 25 руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящий момент стоимость проезда в автобусах Миасса составляет 25 руб. за наличные и 23 руб. по безналичной оплате, а в троллейбусах — 20 руб. и 19 руб. соответственно. После 1 марта льготный билет подорожает с 13 до 15 руб.

По транспортной карте в черте города оплата составит 24 руб. При пересадке в течение часа стоимость второй поездки обойдется в 10 руб. Проездной билет на неограниченное количество поездок будет стоить 1200 руб.

В пригородном сообщении цена проезда рассчитывается исходя из количества километров — 1 км стоит 3 руб. за наличные и 2,5 руб. по безналичной оплате.

«Если вы совершаете посадку в черте города, а конечный пункт вашей поездки пригородный поселок, необходимо сразу сообщить водителю наименование пункта назначения. Он введет эти данные, и программа автоматически рассчитает стоимость проезда с места посадки на основании километража»,— подчеркнули в администрации Миасского городского округа.