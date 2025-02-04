Самарский фонд капремонта пострадал от мошенничества на 5,5 млн рублей

Передано в суд уголовное дело о хищении 5,5 млн руб. у фонда капитального ремонта Самарской области. Преступление квалифицировано по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2020-го по 2021 годы руководитель подрядной организации заключил с региональным оператором 11 контрактов на ремонт кровли многоквартирных домов в Тольятти, Отрадном, Новокуйбышевске, Нефтегорске и поселке Мирный. После этого глава компании получил авансовые платежи на общую сумму свыше 5,5 млн руб., но не исполнил взятые на себя обязательства, а средства похитил.

В настоящее время расследование дела завершено. Утверждено обвинительное заключение по нему. Материалы рассмотрит Октябрьский районный суд Самары.

Георгий Портнов