Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самарский фонд капремонта пострадал от мошенничества на 5,5 млн рублей

Передано в суд уголовное дело о хищении 5,5 млн руб. у фонда капитального ремонта Самарской области. Преступление квалифицировано по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самары.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2020-го по 2021 годы руководитель подрядной организации заключил с региональным оператором 11 контрактов на ремонт кровли многоквартирных домов в Тольятти, Отрадном, Новокуйбышевске, Нефтегорске и поселке Мирный. После этого глава компании получил авансовые платежи на общую сумму свыше 5,5 млн руб., но не исполнил взятые на себя обязательства, а средства похитил.

В настоящее время расследование дела завершено. Утверждено обвинительное заключение по нему. Материалы рассмотрит Октябрьский районный суд Самары.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...