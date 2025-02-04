В Татарстане штат сотрудников ЗАГСа планируют увеличить до 14 человек

В Татарстане планируют увеличить численность работников Управления ЗАГС до 14 человек. Соответствующий проект постановления Кабмина проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, месячный фонд оплаты труда по должностным окладам для сотрудников ЗАГСа составит 369,2 тыс. руб.

В январе 2023 года премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о сокращении штата Управления ЗАГС с 16 до 13 человек к 1 июля того же года. Тогда сокращение составило почти 19%, а месячный фонд оплаты труда уменьшился на 8% — с 364 тыс. до 335 тыс. руб.

Анар Зейналов