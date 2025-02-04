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На гендерные праздники на Кубань забронировали до 40% туров

В Краснодарский край на 23 февраля, несмотря на отсутствие длинных выходных, забронированы 25% от всех туров по России на эти даты. Как сообщает пресс-служба Российского союза туроператоров (РСТ), на 8 марта на регион приходится 40,9% от всех туров по России.

Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

На 23 февраля помимо Краснодарского края россияне выбирают Кемеровскую область (15,6%), Карачаево-Черкесию (9,4%), Кавминводы и Московскую область (по 6,2%). На 8 марта туристы также планируют отправиться в Кавминводы, Курганскую область, Санкт-Петербург (по 7,6% туров) и Крым (6%).

Руководитель PR группы компаний «Слетать.ру» Анжелика Михновец отмечает, что спрос на заезды с 21 по 23 февраля на 7,5% превышает аналогичные показатели прошлого года, а по заездам на 7–9 марта — на 19,5%. Туристы помимо отдыха в России выбирают Таиланд, ОАЭ, Египет, Шри-Ланку, Турцию, Китай, Вьетнам, Кубу и Индию.

Гендиректор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян говорит, что в целом по февралю и марту по России рост составляет примерно 13–15%, по зарубежью — около 20%. Однако, по словам эксперта, продажи туров мало связаны с самими праздниками. «В принципе 2025 год демонстрирует тенденцию к повышению спроса на турпоездки — люди постепенно возвращаются к тому, что было до пандемии. Тогда траты на отдых входили в число значимых расходов наравне с питанием, одеждой, лекарствами и т. д. И сейчас россияне уже не откладывают жизнь на потом, это касается и путешествий»,— говорит господин Мкртчян.

Татьяна Ручкина

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