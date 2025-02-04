После пожара в цехе под Екатеринбургом в воздухе зафиксировали вредные вещества

В поселке Полеводство под Екатеринбургом вблизи жилой застройки была превышена допустимая концентрация вредных веществ в воздухе, в связи с пожаром в цехе, сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В поселке Полеводство ликвидировали открытое горение при пожаре в ангаре

Фото: МЧС Свердловской области В поселке Полеводство ликвидировали открытое горение при пожаре в ангаре

Фото: МЧС Свердловской области

По данным ведомства, пробы воздуха, отобранные специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на улицах 3-й Яшмовой и Старожилов, показали превышение нормативов по бензолу, ксилолу, толуолу, этилбензолу и стиролу. Превышение незначительно — от 1,1 до 1,3 ПДК (предельно допустимая концентрация).

Кроме того, на улице Старожилов выявлено превышение содержания углерода в атмосферном воздухе.

Остальные показатели качества атмосферного воздуха находятся в норме. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, сегодня утром в поселке Полеводство горел ангар. По данным МЧС по Свердловской области, площадь пожара на улице Трактовая составила 2,4 тыс. кв. м. Тушением возгорания занимались 50 пожарных на 17 единицах спецтехники.

Полина Щуцкая