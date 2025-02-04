После пожара в цехе под Екатеринбургом в воздухе зафиксировали вредные вещества
В поселке Полеводство под Екатеринбургом вблизи жилой застройки была превышена допустимая концентрация вредных веществ в воздухе, в связи с пожаром в цехе, сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
В поселке Полеводство ликвидировали открытое горение при пожаре в ангаре
Фото: МЧС Свердловской области
По данным ведомства, пробы воздуха, отобранные специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на улицах 3-й Яшмовой и Старожилов, показали превышение нормативов по бензолу, ксилолу, толуолу, этилбензолу и стиролу. Превышение незначительно — от 1,1 до 1,3 ПДК (предельно допустимая концентрация).
Кроме того, на улице Старожилов выявлено превышение содержания углерода в атмосферном воздухе.
Остальные показатели качества атмосферного воздуха находятся в норме. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
Напомним, сегодня утром в поселке Полеводство горел ангар. По данным МЧС по Свердловской области, площадь пожара на улице Трактовая составила 2,4 тыс. кв. м. Тушением возгорания занимались 50 пожарных на 17 единицах спецтехники.