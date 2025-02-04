В Казани женщина потеряла более 1 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

В Казани 45-летняя местная жительница потеряла более 1 млн руб. в попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Предварительно установлено, что 45-летняя местная жительница нашла в интернете информацию о дополнительном заработке и, заинтересовавшись предложением, связалась с куратором. По её указанию она скачала специальное приложение для дальнейшего общения.

После этого потерпевшая под руководством помощницы начала делать инвестиции. Через некоторое время куратор стала просить женщину под различными предлогами пополнять счета на крупные суммы.

Когда у женщины закончились деньги, она решила вывести ранее вложенные средства, но не смогла, для этого ей было предложено сначала оплатить налог. После этого потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Артём Дергунов