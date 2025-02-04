Температура воздуха в Удмуртии опустится до -21°С на этой неделе

Во второй половине недели в Удмуртии установится тихая погода без осадков. Ожидаются солнечные дни, но в ночные и утренние часы возможен туман. На дорогах сохранится гололедица. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется немного выше климатических норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В предстоящую ночь, 5 февраля, температура воздуха составит -4..-9°С, днем -2..-7°С. В ночь на четверг, 6 февраля, столбик термометра окажется в пределах -4..-9°С, в дневные часы -2..-7°С.

В четверг температура опустится до -11..-16°С, днем не превысит -3..-8°С. Самым холодным днем станет пятница, 7 февраля, с ночными температурами -16..-21°С и дневными -3..-8°С.

В выходные дни прогнозируется повышение температурного фона.