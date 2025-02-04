Masterpeace и «Гарин» выпустили коллекцию

Российский модный дом Masterpeace представил совместную коллекцию с брендом головных уборов «Гарин». Дизайнер Евгения Линович и основатель «Гарин» Сергей Малыхин придумали дроп, в который вошли следующие модели: пушистая морячка, твидовая треуголка с бантами и бархатный чепчик с ушками. «Шапки — это и забота о здоровье, и тренд»,— считает Евгения. Головные уборы представлены в бутике Masterpeace в двух размерах — 56 и 58, также возможно заказать изделие по своим меркам.

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