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Коммерсантъ FM
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Masterpeace и «Гарин» выпустили коллекцию

Российский модный дом Masterpeace представил совместную коллекцию с брендом головных уборов «Гарин». Дизайнер Евгения Линович и основатель «Гарин» Сергей Малыхин придумали дроп, в который вошли следующие модели: пушистая морячка, твидовая треуголка с бантами и бархатный чепчик с ушками. «Шапки — это и забота о здоровье, и тренд»,— считает Евгения. Головные уборы представлены в бутике Masterpeace в двух размерах — 56 и 58, также возможно заказать изделие по своим меркам.

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Фото: Masterpeace х «Гарин»

Фото: Masterpeace х «Гарин»

Фото: Masterpeace х «Гарин»

Фото: Masterpeace х «Гарин»

Фото: Masterpeace х «Гарин»

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Фото: Masterpeace х «Гарин»

Фото: Masterpeace х «Гарин»

Фото: Masterpeace х «Гарин»

Фото: Masterpeace х «Гарин»

Фото: Masterpeace х «Гарин»

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