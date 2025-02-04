Здание локомотивного депо в Татарстане признают объектом культурного наследия
В Агрызе статус объекта культурного наследия регионального значения получит здание локомотивного депо. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Здание локомотивного депо в Татарстане признают объектом культурного наследия
Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
Здание было построено в 1914–1919 годах одновременно с железной дорогой Агрыз — Ижевск — Воткинск и Казань — Екатеринбург для связи с оружейными заводами Урала, сообщалось на сайте РЖД.
С 1 января 2002 года объект был поставлен на государственную охрану.
Ранее сообщалось, что в реестр объектов культурного наследия войдет крепость XVIII века, расположенная в селе Черемшан.