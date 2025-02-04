В Агрызе статус объекта культурного наследия регионального значения получит здание локомотивного депо. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание локомотивного депо в Татарстане признают объектом культурного наследия

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Здание локомотивного депо в Татарстане признают объектом культурного наследия

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Здание было построено в 1914–1919 годах одновременно с железной дорогой Агрыз — Ижевск — Воткинск и Казань — Екатеринбург для связи с оружейными заводами Урала, сообщалось на сайте РЖД.

С 1 января 2002 года объект был поставлен на государственную охрану.

Ранее сообщалось, что в реестр объектов культурного наследия войдет крепость XVIII века, расположенная в селе Черемшан.

Дарья Сайфиева