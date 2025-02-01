В Татарстане крепость XVIII века войдет в реестр объектов культурного наследия

Находящуюся в татарстанском селе Черемшан крепость 1732–1736 годов постройки внесут в реестр объектов культурного наследия России. Соответствующий проект приказа сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Крепость находится на северо-восточной окраине села, на крутом высоком правом берегу реки Черемшан и представляет собой крепость в виде земляной насыпи в форме «четырехугольника» размером 100x100 метров.

Культурный слой объекта включает в себя частично или полностью скрытые в земле следы существования человека, артефакты.

Ранее в Казани завершили реставрацию объекта культурного наследия — Дома Богословской-Челышевой, построенного в 1871 году.

Артём Дергунов