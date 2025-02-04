«Уралмостострой» начал подготовительные работы по реконструкции путепровода на ул. Монастырской

Начаты подготовительные работы по реконструкции автодорожного путепровода по ул. Монастырской на участке перегона Пермь II – Пермь I Свердловской железной дороги (перекресток ул. Монастырской и Максима Горького, в районе «Дома Мешкова»). Как сообщает министерство транспорта Пермского края, подрядчиком и проектировщиком выступает АО «Уралмостострой». Работы планируется завершить к 4 кварталу 2026 года. Общая стоимость реконструкции составит порядка 1,6 млрд руб. В настоящее время проект находится на стадии прохождения государственной экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство транспорта Пермского края Фото: Министерство транспорта Пермского края

Как поясняют специалисты минтранса, особенностью данного объекта является его расположение в исторической части города. «Тоннель и подпорная стена железнодорожного перегона Пермь I – Пермь II входят в состав реконструируемого путепровода и являются объектами культурного наследия регионального значения. В зону строительства также попадают другие исторические здания, включая «Дом пароходчика Н.В. Мешкова» и комплекс сооружений Егошихинского медеплавильного завода. В связи с этим все работы будут вестись с учетом требований по сохранению культурных объектов», - уточнили в ведомтсве.

Кроме того, работы будут производиться в зоне действующих железнодорожных путей. Проект потребует согласования временных перерывов движения с ОАО «РЖД».

Напомним, конкурс на право реконструкции путепровода состоялся летом прошлого года. В рамках контракта «Уралмостострой» должен установить подпорные стенки, шумозащитные экраны, перестроить железнодорожные линии. Кроме того, рядом с путепроводом появится смотровая площадка площадью 200 кв. м и парковка на 30 машиномест.