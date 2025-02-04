Рассмотрение дела по иску краевой прокуратуры к «Новомету» назначено на 5 марта

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск прокуратуры Пермского края к АО «Новомет-Пермь» и связанным с ним зарубежным компаниям из Нидерландов, Аргентины, Египта, США и ОАЭ о признании сделок недействительными. В качестве третьих лиц к делу привлечены АО «РОСНАНО», Пермская таможня, Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю. Соответствующее определение вынесено 3 февраля и опубликовано в картотеке суда. Рассмотрение дела назначено на 5 марта 2025 года.

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Напомним, исковое заявление прокуратуры было зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 24 декабря.

В качестве ответчиков признаны АО «Новомет-Пермь», а также Novomet FZE (ОАЭ, Шарджа), Novomet USA, Inc. (штат Делавэр), New Lift Solution B.V. (Нидерланды, Амстелвен), Novomet Argentina S.A. (Буэнос-Айрес), Novomet NAP Petroleum Services Free Zone (Египет, Александрия), Novomet Middle East FZE (ОАЭ, Дубай). Иной информации на ресурсе не содержится. В прокуратуре края претензии к «Новомету» не комментировали.

По данным «Ъ-Прикамье», иск связан с договорами на поставку бурового оборудования, которые АО «Новомет-Пермь» в 2015–2020 годах заключало с зарубежными компаниями, признанными ответчиками по иску. По их данным, оплату по части из них на несколько десятков миллионов долларов АО не получило, в результате чего у компании образовалась дебиторская задолженность, а акционеры, в том числе и госкомпания «Роснано», недополучили прибыль. Дебиторская задолженность, согласно отчетности за 2023 год, превышает 26,6 млрд руб.