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Павел Зубов назначен главным тренером хоккейной «Лады»

Павел Зубов продолжит работу на посту главного тренера тольяттинской «Лады», но уже без приставки «и.о.». Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Под руководством 52-летнего специалиста, который возглавил «Ладу» в середине ноября прошлого, тольяттинские хоккеисты провели 25 матчей и одержали восемь побед. С начала текущего регулярного чемпионата Павел Зубов являлся старшим тренером коллектива. Действующее соглашение с ним рассчитано до конца сезона 2024/2025. В настоящее время «Лада» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отставая от зоны плей-офф на 12 очков.

Ранее стало известно, что генеральным директором ХК «Лада» назначен Игорь Поваров.

Андрей Сазонов

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