«Кубань Кредит» запустил акцию «Карта МИР Бизнес Бонус» с выгодой до 70%

До 30 июня 2025 года в рамках акции «Карта МИР Бизнес Бонус» Банк «Кубань Кредит» предлагает корпоративным клиентам скидку до 70% на комиссию за выпуск/перевыпуск карт через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для юридических лиц. Дополнительно владельцы таких карт могут экономить 0,2% на комиссии при снятии наличных в банкоматах банка.

Условия акции:

Скидка 0,2% на снятие наличных действует при выполнении минимального объема безналичных платежей — 50 000 рублей в месяц по картам «МИР Бизнес Бонус» или «МИР Привилегия Бизнес Бонус».

Скидка начисляется в следующем месяце после достижения лимита безналичных операций.

— Банк «Кубань Кредит» поддерживает малый и средний бизнес и предлагает решения, которые помогают снизить издержки и повышают эффективность финансовых операций. Акция позволяет нашим клиентам экономить на обслуживании карт и оптимизировать расходы при работе с наличными. Это особенно важно в условиях конкурентного рынка,— отметил руководитель департамента корпоративного бизнеса Банка «Кубань Кредит» Андрей Мелков.

Как принять участие?

1. Оформить корпоративную карту МИР через ДБО в период действия акции.

2. Использовать карту для безналичных платежей на сумму от 50 000 рублей ежемесячно.

3. Получать повышенную выгоду при снятии наличных в банкоматах Банка «Кубань Кредит».

Подробная информация — в офисах банка, на сайте или в Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).

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