В ЕС начнут согласовывать предложения по 16 пакету антироссийских санкций

В среду, 5 февраля, постоянные представители стран Евросоюза начнут согласовывать предложения по 16 пакету санкций против России, следует из расписания и повестки дня встреч постпредов стран ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters, Geert Vanden Wijngaert / Pool / Reuters Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters, Geert Vanden Wijngaert / Pool / Reuters

Из информации на сайте Совета ЕС следует, что постоянные представители намерены рассмотреть предложения по ограничительным мерам в отношении РФ по пяти пунктам. Это предложения «в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине», меры «в связи с действиями (РФ.— "Ъ"), подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», меры «в свете участия Белоруссии в российской агрессии против Украины», а также меры, которые могут быть приняты в ответ на включение Крыма и Севастополя, а также признание и включение новых территорий из состава Украины в состав России.

Ранее агентство Reuters писало, что в 16-й пакет санкций Евросоюза против РФ может войти запрет на импорт российского алюминия. Британская газета Financial Times, в свою очередь, сообщала, что в следующий пакет санкций войдут игровые консоли.

Обсуждения на уровне постпредов ЕС стартуют в среду в 11.30 мск. Речи о финальном согласовании пакета пока не идет. Ранее в ЕС заявляли, что намерены принять очередной пакет санкций против РФ к третьей годовщине начала военных действий на Украине, то есть к 24 февраля.

Подробнее о 16-м пакете санкций — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая