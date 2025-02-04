Начинается прием заявок на ежегодную Строгановскую премию

Пермское землячество начинает регистрацию номинантов на Строгановскую премию 2025 года. Выдвижение кандидатов будет происходить с 5 февраля по 7 апреля. Церемония награждения победителей пройдет на сцене Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

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Помимо традиционных номинаций: за честь и достоинство; за высокие достижения в экономике и управлении; за высокие достижения в науке и технике; за высокие достижения сфере культуры и сохранения исторического наследия Прикамья; за высокие достижения в общественной деятельности; за высокие достижения в спорте; общественное признание,— в этом году добавились еще две. По предложению председателя правления Пермского землячества Андрея Кузяева из номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» выделена отдельная номинация — «Лидер малого и среднего бизнеса». Премия будет присуждена и в новой номинации «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодежи».

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере 500 тыс. руб., статуэтку с изображением Аники Строганова и памятный знак.