Челябинец осужден на шесть лет колонии за оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал 41-летнего жителя Челябинска виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься администрированием сайтов в интернете в течение трех лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении челябинца возбудили и расследовали сотрудники следственного органа УФСБ. Установлено, что в октябре 2023 года южноуралец, «осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий», разместил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» текстовые комментарии, которые содержали признаки оправдания терроризма.

Приговор не вступил в законную силу.