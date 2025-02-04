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В Самарской области произошло еще два случая отравления угарным газом

В Самарской области сегодня, 4 февраля, произошло три случая отравления угарным газом. Пока известно о двух погибших, сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Так, в 11:50 (MSK+1) поступила информация об отравлении угарным газом в квартире жилого дома на улице Каховской в Самаре. Там пострадала женщина 1954 года рождения.

В 13:33 (MSK+1) отравление произошло в квартире на улице Кадровой в Сызрани. В результате погибла женщина 1970 года рождения.

Ранее в квартире многоквартирного дома на ул. Красильникова в Сызрани угарным газом отравились двое молодых людей, мужчину 1999 года рождения спасти не удалось, 23-летняя девушка осталась жива.

В МЧС отметили, что причина всех происшествий — предварительно — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Алексей Алексеев

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