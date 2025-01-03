В Нижнем Тагиле больше недели не могут устранить коммунальную аварию

В Нижнем Тагиле больше недели не могут ликвидировать коммунальную аварию, произошедшею 25 декабря. Как сообщили в пресс-службе «Водоканала-НТ», авария произошла из-за засора магистрального коллектора, в связи с чем разлились канализационные стоки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Водоканала-НТ» Фото: пресс-служба «Водоканала-НТ»

«На данной территории засорился магистральный коллектор диаметром 1000 мм, он завален крупными камнями, вероятно, засор произошел через смотровой колодец», — отметили в организации.

Подчеркивается, что сейчас канализационные стоки не попадают в водохранилище. На месте аварии ведется раскопка, работы усложняются тем, что поблизости находится высоковольтные кабели напряжением 10 тыс. вольт.

Мария Шараева