Кремль пообещал ответить на попытки Польши отобрать российскую дипсобственность

Москва зеркально ответит на попытки Варшавы изъять объекты российской дипломатической собственности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова российского посла Сергея Андреева о том, что Варшава претендует еще на несколько принадлежащих России объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается Польши, то, естественно, мы будем принимать все возможные меры. В самой Польше эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно же, меры взаимности здесь неизбежны в случае, если какие-то действия будут предприниматься польской стороной»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-кола.

В феврале 2022 года были Польша заблокировала счета посольства и торгпредства РФ. Год спустя польские власти заставили российскую сторону освободить здание школы при посольстве, также у посольства была изъята база отдыха в районе Скубянки под Варшавой.