Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посол России заявил о планах Польши изъять еще несколько объектов недвижимости

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил в интервью «РИА Новости», что польские власти претендуют еще на несколько объектов российской недвижимости. В феврале 2022 года были заблокированы счета посольства и торгпредства РФ в Польше.

Посол России в Польше Сергей Андреев

Посол России в Польше Сергей Андреев

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Посол России в Польше Сергей Андреев

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно»,— сказал он агентству.

В 2023 году власти Варшавы заставили российскую сторону освободить здание школы при посольстве. До этого была изъята база отдыха у посольства в районе Скубянки под Варшавой, а еще ранее — здание по адресу Собеского, 100, принадлежащее российской дипмиссии.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...