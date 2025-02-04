Посол России заявил о планах Польши изъять еще несколько объектов недвижимости

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил в интервью «РИА Новости», что польские власти претендуют еще на несколько объектов российской недвижимости. В феврале 2022 года были заблокированы счета посольства и торгпредства РФ в Польше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Польше Сергей Андреев

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Посол России в Польше Сергей Андреев

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно»,— сказал он агентству.

В 2023 году власти Варшавы заставили российскую сторону освободить здание школы при посольстве. До этого была изъята база отдыха у посольства в районе Скубянки под Варшавой, а еще ранее — здание по адресу Собеского, 100, принадлежащее российской дипмиссии.