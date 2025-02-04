В Свердловской области представители бизнеса стали реже брать инвесткредиты

Среди свердловских предприятий упал спрос на инвестиционное кредитование, сообщил на пресс-конференции вице-президент, управляющий Уральским филиалом Промсвязьбанка Ринат Иржанов.

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По его словам, во второй половине 2024 года, вслед за ростом ключевой ставки и неким спадом потребительского спроса населения, понизился спрос со стороны предприятий на кредиты из-за высоких ставок. «Вторая тенденция, мы увидели сильное снижение спроса на инвестиционное кредитование. Сейчас в портфеле новых заявок от малого и среднего предпринимательства (МСП) превалируют короткие оборотные кредиты на поддержание текущих кассовых разрывов»,– прокомментировал он.

«В ноябре, декабре, январе начались изменения по кредитному качеству – кредитному портфелю МСП. Начались запросы на реструктуризацию кредитов»,– заявил Ринат Иржанов.

Как рассказал заместитель начальника Уральского Главного управления Банка России Сергей Коровин, портфель кредитов крупных корпоративных заемщиков увеличился на 17% и достиг 1,7 трлн руб. Среди МСП вырос чуть больше – на 22% и превысил 440 млрд руб.

Представители банковского сектора также рассказали, что сумма вкладов свердловчан в банках достигла рекордных 1,4 трлн руб. А тема заморозки вкладов «не имеет под собой никаких экономических обоснований».

Мария Игнатова