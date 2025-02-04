Глава Забайкалья отдал свои ружья на нужды спецоперации

Губернатор Забайкалья Александр Осипов передал два личных гладкоствольных охотничьих ружья на нужды СВО. В своем Telegram-канале глава региона сообщил, что «ружья были подарены ему 25–30 лет назад старшими родственниками и хранились как семейная реликвия». Господин Осипов также призвал жителей Забайкалья «по возможности помочь землякам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Недавно встречался с бойцом из нашего региона. Он рассказал, что дробовики сейчас являются наиболее эффективной защитой для личного состава от дронов противника. Считаю, что насыщенность наших подразделений двухстволками должна быть максимальная. Будет победа, потом купим новые ружья или заберем старые, а пока важнее защита наших воинов»,— объяснил Александр Осипов в видеообращении.

По информации губернатора, в настоящее время жители Забайкалья сдали на нужды СВО более 400 единиц гладкоствольного оружия.

Влад Никифоров, Иркутск