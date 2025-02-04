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Коммерсантъ FM
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Смелая подача

Участники и победители церемонии «Грэмми»

«Коммерсантъ Стиль» — о самых эффектных образах 67-й церемонии вручения премии «Грэмми».

В Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемония вручения премии «Грэмми», которую провел южноафриканский комик Тревор Ноа. Певица Бейонсе получила рекордные 11 номинаций и в итоге забрала награды за лучший кантри-альбом и альбом года. Среди других номинантов — Charli XCX, Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Пост Матлоун, Сабрина Карпентер, Тейлор Свифт.

В центре внимания многих звездных образов были яркие, акцентные губы — такой макияж выбрали, например, Тейлор Свифт и Алишия Кис. Майли Сайрус предпочла темную подводку вокруг глаз, а Билли Айлиш по традиции остановилась на естественных, натуральных оттенках. Среди причесок доминировали гламурные варианты укладок: ровные челки, кудри-волны в стиле классического Голливуда и длинные, нарощенные пряди с эффектом ламинированных волос.

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Тейлор Свифт в платье Vivienne Westwood и украшениях Lorraine Schwartz

Тейлор Свифт в платье Vivienne Westwood и украшениях Lorraine Schwartz

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Бейонсе в платье Schiaparelli Haute Couture и украшениях Lorraine Schwartz

Бейонсе в платье Schiaparelli Haute Couture и украшениях Lorraine Schwartz

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy

Сабина Карпентер в платье JW Anderson и колье Chopard

Сабина Карпентер в платье JW Anderson и колье Chopard

Фото: Jon Kopaloff / WireImage

Майли Сайрус в платье Saint Laurent и украшениях Tiffany &amp; Co.

Майли Сайрус в платье Saint Laurent и украшениях Tiffany & Co.

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy

Алисия Киз в корсете Dolce &amp; Gabbana и украшениях Dolce &amp; Gabbana Alta Gioielleria

Алисия Киз в корсете Dolce & Gabbana и украшениях Dolce & Gabbana Alta Gioielleria

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy

Синтия Эриво в Louis Vuitton и украшений из белого золота и бриллиантов Messikа

Синтия Эриво в Louis Vuitton и украшений из белого золота и бриллиантов Messikа

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Билли Айлиш в Prada

Билли Айлиш в Prada

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Шакира в Etro, украшения Pomellato

Шакира в Etro, украшения Pomellato

Фото: Gilbert Flores / Billboard / Getty Images

Никки Глейзер в платье Stella McCartney

Никки Глейзер в платье Stella McCartney

Фото: Jon Kopaloff / WireImage

Карди Би в платье Roberto Cavalli и украшениях Le Vian

Карди Би в платье Roberto Cavalli и украшениях Le Vian

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy

Леди Гага в наряде Samuel Lewis и винтажном колье Tiffany &amp; Co. 1930-х годов

Леди Гага в наряде Samuel Lewis и винтажном колье Tiffany & Co. 1930-х годов

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Уиллоу Смит в пальто McQueen, нижнем белье Fleur du Mal, в украшениях Messika

Уиллоу Смит в пальто McQueen, нижнем белье Fleur du Mal, в украшениях Messika

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

Чаппелл Рон в винтажном наряде Jean Paul Gaultier Couture

Чаппелл Рон в винтажном наряде Jean Paul Gaultier Couture

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy

Clairo в Miss Claire Sullivan

Clairo в Miss Claire Sullivan

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Charli XCX в платье Jean Paul Gaultier и украшениях Bucherer

Charli XCX в платье Jean Paul Gaultier и украшениях Bucherer

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии в наряде Stephane Rolland и украшениях Etho Maria

Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии в наряде Stephane Rolland и украшениях Etho Maria

Фото: Kevin Winter / Getty Images for The Recording Academy

Хайди Клум в Nicolas Jebran

Хайди Клум в Nicolas Jebran

Фото: Gilbert Flores / Billboard / Getty Images

Грейси Абрамс в наряде Chanel и украшениях Chanel High Jewelry

Грейси Абрамс в наряде Chanel и украшениях Chanel High Jewelry

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy

Оливия Родриго в наряде Vintage Versace и украшениях Tiffany &amp; Co.

Оливия Родриго в наряде Vintage Versace и украшениях Tiffany & Co.

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Жанель Монэ в наряде Area, украшениях Maison H и часах Tag Heuer

Жанель Монэ в наряде Area, украшениях Maison H и часах Tag Heuer

Фото: Gilbert Flores / Billboard / Getty Images

Шерил Кроу в платье Missoni

Шерил Кроу в платье Missoni

Фото: Jon Kopaloff / WireImage

Рей в платье Armani Prive, украшениях De Beers и Nikos Koulis

Рей в платье Armani Prive, украшениях De Beers и Nikos Koulis

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy

St.Vincent в наряде Giorgio Armani и украшениях Cartier

St.Vincent в наряде Giorgio Armani и украшениях Cartier

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Калли Учис в Roberto Cavalli

Калли Учис в Roberto Cavalli

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy

Джулия Фокс

Джулия Фокс

Фото: Getty Images

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Тейлор Свифт в платье Vivienne Westwood и украшениях Lorraine Schwartz

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Бейонсе в платье Schiaparelli Haute Couture и украшениях Lorraine Schwartz

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy

Сабина Карпентер в платье JW Anderson и колье Chopard

Фото: Jon Kopaloff / WireImage

Майли Сайрус в платье Saint Laurent и украшениях Tiffany & Co.

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy

Алисия Киз в корсете Dolce & Gabbana и украшениях Dolce & Gabbana Alta Gioielleria

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy

Синтия Эриво в Louis Vuitton и украшений из белого золота и бриллиантов Messikа

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Билли Айлиш в Prada

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Шакира в Etro, украшения Pomellato

Фото: Gilbert Flores / Billboard / Getty Images

Никки Глейзер в платье Stella McCartney

Фото: Jon Kopaloff / WireImage

Карди Би в платье Roberto Cavalli и украшениях Le Vian

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy

Леди Гага в наряде Samuel Lewis и винтажном колье Tiffany & Co. 1930-х годов

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Уиллоу Смит в пальто McQueen, нижнем белье Fleur du Mal, в украшениях Messika

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

Чаппелл Рон в винтажном наряде Jean Paul Gaultier Couture

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy

Clairo в Miss Claire Sullivan

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Charli XCX в платье Jean Paul Gaultier и украшениях Bucherer

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии в наряде Stephane Rolland и украшениях Etho Maria

Фото: Kevin Winter / Getty Images for The Recording Academy

Хайди Клум в Nicolas Jebran

Фото: Gilbert Flores / Billboard / Getty Images

Грейси Абрамс в наряде Chanel и украшениях Chanel High Jewelry

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy

Оливия Родриго в наряде Vintage Versace и украшениях Tiffany & Co.

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Жанель Монэ в наряде Area, украшениях Maison H и часах Tag Heuer

Фото: Gilbert Flores / Billboard / Getty Images

Шерил Кроу в платье Missoni

Фото: Jon Kopaloff / WireImage

Рей в платье Armani Prive, украшениях De Beers и Nikos Koulis

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy

St.Vincent в наряде Giorgio Armani и украшениях Cartier

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Калли Учис в Roberto Cavalli

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy

Джулия Фокс

Фото: Getty Images

Ирина Кириенко

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