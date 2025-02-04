Смелая подача
Участники и победители церемонии «Грэмми»
«Коммерсантъ Стиль» — о самых эффектных образах 67-й церемонии вручения премии «Грэмми».
В Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемония вручения премии «Грэмми», которую провел южноафриканский комик Тревор Ноа. Певица Бейонсе получила рекордные 11 номинаций и в итоге забрала награды за лучший кантри-альбом и альбом года. Среди других номинантов — Charli XCX, Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Пост Матлоун, Сабрина Карпентер, Тейлор Свифт.
В центре внимания многих звездных образов были яркие, акцентные губы — такой макияж выбрали, например, Тейлор Свифт и Алишия Кис. Майли Сайрус предпочла темную подводку вокруг глаз, а Билли Айлиш по традиции остановилась на естественных, натуральных оттенках. Среди причесок доминировали гламурные варианты укладок: ровные челки, кудри-волны в стиле классического Голливуда и длинные, нарощенные пряди с эффектом ламинированных волос.