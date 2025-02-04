Смелая подача

«Коммерсантъ Стиль» — о самых эффектных образах 67-й церемонии вручения премии «Грэмми».

В Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемония вручения премии «Грэмми», которую провел южноафриканский комик Тревор Ноа. Певица Бейонсе получила рекордные 11 номинаций и в итоге забрала награды за лучший кантри-альбом и альбом года. Среди других номинантов — Charli XCX, Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Пост Матлоун, Сабрина Карпентер, Тейлор Свифт.

В центре внимания многих звездных образов были яркие, акцентные губы — такой макияж выбрали, например, Тейлор Свифт и Алишия Кис. Майли Сайрус предпочла темную подводку вокруг глаз, а Билли Айлиш по традиции остановилась на естественных, натуральных оттенках. Среди причесок доминировали гламурные варианты укладок: ровные челки, кудри-волны в стиле классического Голливуда и длинные, нарощенные пряди с эффектом ламинированных волос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тейлор Свифт в платье Vivienne Westwood и украшениях Lorraine Schwartz Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic Бейонсе в платье Schiaparelli Haute Couture и украшениях Lorraine Schwartz Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy Сабина Карпентер в платье JW Anderson и колье Chopard Фото: Jon Kopaloff / WireImage Майли Сайрус в платье Saint Laurent и украшениях Tiffany & Co. Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy Алисия Киз в корсете Dolce & Gabbana и украшениях Dolce & Gabbana Alta Gioielleria Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy Синтия Эриво в Louis Vuitton и украшений из белого золота и бриллиантов Messikа Фото: Frazer Harrison / Getty Images Билли Айлиш в Prada Фото: Frazer Harrison / Getty Images Шакира в Etro, украшения Pomellato Фото: Gilbert Flores / Billboard / Getty Images Никки Глейзер в платье Stella McCartney Фото: Jon Kopaloff / WireImage Карди Би в платье Roberto Cavalli и украшениях Le Vian Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy Леди Гага в наряде Samuel Lewis и винтажном колье Tiffany & Co. 1930-х годов Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic Уиллоу Смит в пальто McQueen, нижнем белье Fleur du Mal, в украшениях Messika Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Чаппелл Рон в винтажном наряде Jean Paul Gaultier Couture Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy Clairo в Miss Claire Sullivan Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic Charli XCX в платье Jean Paul Gaultier и украшениях Bucherer Фото: Frazer Harrison / Getty Images Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии в наряде Stephane Rolland и украшениях Etho Maria Фото: Kevin Winter / Getty Images for The Recording Academy Хайди Клум в Nicolas Jebran Фото: Gilbert Flores / Billboard / Getty Images Грейси Абрамс в наряде Chanel и украшениях Chanel High Jewelry Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy Оливия Родриго в наряде Vintage Versace и украшениях Tiffany & Co. Фото: Frazer Harrison / Getty Images Жанель Монэ в наряде Area, украшениях Maison H и часах Tag Heuer Фото: Gilbert Flores / Billboard / Getty Images Шерил Кроу в платье Missoni Фото: Jon Kopaloff / WireImage Рей в платье Armani Prive, украшениях De Beers и Nikos Koulis Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy St.Vincent в наряде Giorgio Armani и украшениях Cartier Фото: Frazer Harrison / Getty Images Калли Учис в Roberto Cavalli Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy Джулия Фокс Фото: Getty Images Следующая фотография 1 / 25 Тейлор Свифт в платье Vivienne Westwood и украшениях Lorraine Schwartz Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic Бейонсе в платье Schiaparelli Haute Couture и украшениях Lorraine Schwartz Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy Сабина Карпентер в платье JW Anderson и колье Chopard Фото: Jon Kopaloff / WireImage Майли Сайрус в платье Saint Laurent и украшениях Tiffany & Co. Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy Алисия Киз в корсете Dolce & Gabbana и украшениях Dolce & Gabbana Alta Gioielleria Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy Синтия Эриво в Louis Vuitton и украшений из белого золота и бриллиантов Messikа Фото: Frazer Harrison / Getty Images Билли Айлиш в Prada Фото: Frazer Harrison / Getty Images Шакира в Etro, украшения Pomellato Фото: Gilbert Flores / Billboard / Getty Images Никки Глейзер в платье Stella McCartney Фото: Jon Kopaloff / WireImage Карди Би в платье Roberto Cavalli и украшениях Le Vian Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy Леди Гага в наряде Samuel Lewis и винтажном колье Tiffany & Co. 1930-х годов Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic Уиллоу Смит в пальто McQueen, нижнем белье Fleur du Mal, в украшениях Messika Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Чаппелл Рон в винтажном наряде Jean Paul Gaultier Couture Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy Clairo в Miss Claire Sullivan Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic Charli XCX в платье Jean Paul Gaultier и украшениях Bucherer Фото: Frazer Harrison / Getty Images Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии в наряде Stephane Rolland и украшениях Etho Maria Фото: Kevin Winter / Getty Images for The Recording Academy Хайди Клум в Nicolas Jebran Фото: Gilbert Flores / Billboard / Getty Images Грейси Абрамс в наряде Chanel и украшениях Chanel High Jewelry Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy Оливия Родриго в наряде Vintage Versace и украшениях Tiffany & Co. Фото: Frazer Harrison / Getty Images Жанель Монэ в наряде Area, украшениях Maison H и часах Tag Heuer Фото: Gilbert Flores / Billboard / Getty Images Шерил Кроу в платье Missoni Фото: Jon Kopaloff / WireImage Рей в платье Armani Prive, украшениях De Beers и Nikos Koulis Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy St.Vincent в наряде Giorgio Armani и украшениях Cartier Фото: Frazer Harrison / Getty Images Калли Учис в Roberto Cavalli Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy Джулия Фокс Фото: Getty Images

Ирина Кириенко