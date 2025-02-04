Песков назвал героической гибель на СВО вице-губернатора Приморья Ефремова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал героем погибшего командира добровольческого отряда «Тигр» вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова. О его гибели стало известно в выходные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Приморского края Фото: Правительство Приморского края

«Он герой, его вклад хорошо известен в формирование этого батальона — он был первым его командиром. Геройский человек геройски погиб»,— сказал представитель Кремля во время брифинга.

2 февраля губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что господин Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания. По данным источников, автомобиль, в котором он находился, подорвался на мине в Курской области. Сегодня, 4 февраля, во Владивостоке прошла акция в память о погибшем.

В июле 2022 года власти Приморья сообщили о формировании батальона добровольцев «Тигр» на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Сергей Ефремов, ранее занимавший пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, возглавлял отряд «Тигр» с момента его создания. В феврале 2024 года господин Ефремов был назначен вице-губернатором Приморского края. Он курировал в том числе формирование внутренней политики и взаимодействие с органами местного самоуправления.

Подробнее о его гибели — в материале «Ъ» «"Тигр" подорвался на мине».