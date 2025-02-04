Во Владивостоке почтили память погибшего на СВО вице-губернатора Ефремова

Сегодня, 4 февраля, на центральной площади Владивостока состоялась акция в память погибшего в Курской области командира добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов

Фото: Администрация Чугуевского муниципального округа Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов

Фото: Администрация Чугуевского муниципального округа

Свыше сотни человек, среди которых ветераны «Тигра», а также представители «Молодой гвардии Единой России», возложили цветы к стеле «Владивосток – город воинской славы». На постамент памятника были помещены портрет господина Ефремова и двоих, также погибших 2 февраля, бойцов отряда «Тигр».

О гибели своего заместителя, курировавшего внутреннюю политику региона, губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил 2 февраля. «Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов»,— сказал господин Кожемяко. По данным источников, автомобиль с господином Ефремовым подорвался на мине в Курской области.

«На "поднятом" пикапе лично погнал за ранеными, на обратном пути машина наехала на противотанковую мину»,— написал в своем Telegram-канале военный эксперт Алексей Суконкин.

В июле 2022 года власти Приморья сообщили, что на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота для участия в специальной военной операции на Украине формируется батальон добровольцев «Тигр».

Сергей Ефремов, ранее занимавший пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, возглавлял отряд «Тигр» с момента его создания.

В ноябре 2023 года ему было присвоено звание «Герой Приморья» — как поясняла пресс-служба регионального правительства, «за заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации». Господин Ефремов, имевший опыт службы в десантно-штурмовых подразделениях и работы на посту первого вице-мэра Уссурийска, также был Героем ДНР, информирует сайт правительства региона.

В феврале прошлого года Сергей Ефремов был назначен 6534973 вице-губернатором Приморского края. Курировал вопросы формирования внутренней политики, взаимодействия с законодательным собранием края, избирательной комиссией, органами местного самоуправления муниципальных образований региона.

В августе прошлого года Сергей Ефремов во главе группы добровольцев отправился «в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов», сообщал тогда губернатор Кожемяко.

Добровольческий отряд «Тигр» получит имя своего первого командира Сергея Ефремова, пообещал губернатор Кожемяко.

О гибели Сергея Ефремова — в материале «Ъ».

Алексей Чернышев, Владивосток