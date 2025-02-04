В Крыму и Севастополе из-за заболеваемости на удаленку перевели 117 классов

В Севастополе и Крыму продолжает увеличиваться заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. В связи с этим на дистанционное обучение перевели 60 и 57 классов соответственно, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

На удаленный режим обучения отправили классы в 22 крымских школах. Также в республике закрыли 31 группу в 18 детских садах.

«Грипп и ОРВИ опасны прежде всего развитием осложнений: бронхитов, пневмоний и др., поэтому не занимайтесь самолечением, а своевременно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью»,— просят специалисты.

Татьяна Ручкина