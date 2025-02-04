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Реконструкция самарского стадиона «Заря» стартует в 2025 году, если ее профинансируют

Муниципальный контракт на обновление стадиона «Заря» и стройку спортзала с бассейном при нем будет заключен в 2025 году при условии финансирования. Об этом сообщает самарский департамент градостроительства.

Фото: Дмитрий Паршин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Паршин, Коммерсантъ

«Срок выполнения работ с момента заключения контракта – 19 месяцев»,— говорится в сообщении.

В настоящее время проект реконструкции стадиона «Заря» и строительство ФОКа проходит государственную экспертизу. После того, как будет получено положительное заключение и утвердят стоимость строительства работ, планируется выделить финансирование на их проведение.

Стадион «Заря», расположенный в Советском районе Самары, находится в неудовлетворительном состоянии. Горожане неоднократно обращали внимание чиновников на необходимость обновления площадки: в указанном районе при местном вузе располагается ФОК, который не обеспечивает потребность жителей в занятиях спортом.

Георгий Портнов

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