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Коммерсантъ FM
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Windows 11 установлена на рекордное количество компьютеров

Операционная система Windows 11 от Microsoft заняла рекордные 36,7% рынка персональных компьютеров. Об этом говорится в отчете аналитической компании Statcounter.

За год популярность Windows 11 увеличилась на 8,82 п. п.— в прошлом январе доля системы составляла 27,83%. Windows 10, напротив, теряет пользователей: за год ее доля снизилась на 6,14 п. п. и сейчас составляет 60,33% против 66,47% в январе 2024 года. С октября 2025 года поддержка Windows 10 для компаний станет платной, что может стимулировать переход на Windows 11.

Windows 7 все еще используется на 2,4% компьютеров, несмотря на прекращение поддержки, а некоторые клиенты держатся за старые системы из-за сложностей с обновлением. В Великобритании система здравоохранения перешла на Windows 10 только в 2018 году, а до этого долго использовала Windows XP.

Евгений Федуненко

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